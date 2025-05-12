Patrick Kluivert Asyik Nonton El Clasico Barcelona vs Real Madrid, Sempat Foto dengan Fans Timnas Indonesia

BARCELONA – Patrick Kluivert asyik nonton El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid di Stadion Olimpiade Lluis Companys. Ia juga menyempatkan diri berfoto dengan fans Timnas Indonesia.

1. Suporter Wanita

Patrick Kluivert berpelukan dengan Ronaldinho (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Kluivert membagikan momen itu dalam akun instagram pribadinya (@patrickkluivert9). Dalam unggahan tersebut, ia terlihat dihampiri oleh suporter wanita yang membawa bendera Merah Putih.

Suporter wanita itu juga mengenakan jersey Barcelona, tim yang pernah dibela Kluivert saat masih menjadi pemain. Keduanya pun berpose dengan semringah ketika berfoto.

2. Reuni dengan Rekan Setim

Sebelum duel itu, Kluivert sempat bertemu dengan rekan-rekan lamanya di Barcelona seperti Ronaldinho hingga Edgar Davids. Ia seakan bereuni untuk menyaksikan laga spesial tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia itu juga sempat berpose dengan rapper ternama Travis Scott. Momen-momen ini bertambah manis bagi Kluivert karena Barcelona sukses mengalahkan Real Madrid 4-3.