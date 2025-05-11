Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Babak Pertama Barcelona vs Real Madrid: Sempat Tertinggal, Blaugrana Permalukan El Real 4-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |22:20 WIB
Hasil Babak Pertama Barcelona vs Real Madrid: Sempat Tertinggal, <i>Blaugrana</i> Permalukan El Real 4-2
Raphina bantu Barcelona unggul 4-2 atas Real Madrid di babak pertama. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
A
A
A

BARCELONA Barcelona menampilkan epic comeback di babak pertama melawan Real Madrid pada pekan ke-35 Liga Spanyol 2024-2025, Minggu (11/5/2025) malam WIB. Sempat tertinggal 0-2, Barcelona nyatanya mampu bangkit dan mencetak empat gol balasan.

Ya, Barcelona saat ini unggul 4-2 atas Madrid di babak pertama. Laga tersebut dimainkan di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal laga, fans Barcelona dibuat terbungkam dengan gol cepat Kylian Mbappe. Pasalnya laga baru berjalan lima menit, Mbappe sudah berhasil mencetak gol via titik putih.

Lalu, pada menit ke-14 Madrid kembali mencetak gol. Lagi-lagi Mbappe yang menjadi pahlawan Madrid dan membuat kedudukan 2-0 untuk El Real –julukan Madrid.

Kylian Mbappe di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)
Kylian Mbappe di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

Kendati demikian, Barcelona segera bangkit. Diawali dari gol Fran Garcia pada menit ke-19’. Setelahnya, Lamine Yamal yang mencatatkan namanya di papan skor dan membuat kedudukan menjadi sama kuat 2-2 sejak menit 32.

Setelah itu, Raphinha mencetak brace pada menit 34 dan 45. Dengan begitu, Barcelona menutup babak pertama kontra Madrid dengan skor 4-2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646119/kiper-muda-bandung-rizki-nur-fadhilah-korban-tppo-kemlu-ia-sengaja-berangkat-ke-kamboja-srw.webp
Kiper Muda Bandung Rizki Nur Fadhilah Korban TPPO? Kemlu: Ia Sengaja Berangkat ke Kamboja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ibnu_jamil.jpg
Borobudur Marathon 2025 Naik Kelas Jadi Elite Label! Water Station Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement