Hasil Babak Pertama Barcelona vs Real Madrid: Sempat Tertinggal, Blaugrana Permalukan El Real 4-2

BARCELONA – Barcelona menampilkan epic comeback di babak pertama melawan Real Madrid pada pekan ke-35 Liga Spanyol 2024-2025, Minggu (11/5/2025) malam WIB. Sempat tertinggal 0-2, Barcelona nyatanya mampu bangkit dan mencetak empat gol balasan.

Ya, Barcelona saat ini unggul 4-2 atas Madrid di babak pertama. Laga tersebut dimainkan di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal laga, fans Barcelona dibuat terbungkam dengan gol cepat Kylian Mbappe. Pasalnya laga baru berjalan lima menit, Mbappe sudah berhasil mencetak gol via titik putih.

Lalu, pada menit ke-14 Madrid kembali mencetak gol. Lagi-lagi Mbappe yang menjadi pahlawan Madrid dan membuat kedudukan 2-0 untuk El Real –julukan Madrid.

Kylian Mbappe di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

Kendati demikian, Barcelona segera bangkit. Diawali dari gol Fran Garcia pada menit ke-19’. Setelahnya, Lamine Yamal yang mencatatkan namanya di papan skor dan membuat kedudukan menjadi sama kuat 2-2 sejak menit 32.

Setelah itu, Raphinha mencetak brace pada menit 34 dan 45. Dengan begitu, Barcelona menutup babak pertama kontra Madrid dengan skor 4-2.