HOME BOLA LIGA SPANYOL

Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Blaugrana Siap Permalukan Los Blancos

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |16:44 WIB
Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: <i>Blaugrana</i> Siap Permalukan <i>Los Blancos</i>
Barcelona vs Real Madrid bisa disaksikan di Vision+. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

LINK live streaming Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga pekan ke-35 Liga Spanyol 2024-2025, pada Minggu (11/5/2025) pukul 21.15 WIB nanti merupakan sebuah pertandingan begitu krusial untuk kedua tim.

Barcelona jelas diunggulkan dalam pertandingan el clasico yang digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, nanti. Sebab sudah tiga pertemuan terakhir kedua tim, Blaugrana –julukan Barcelona– selalu keluar sebagai pemenang.

1. Barcelona Diunggulkan

Barcelona musim 2024-2025 benar-benar memiliki skuad yang mematikan. Dengan dipimpin pelatih Hansi Flick, tim tersebut menjadi sangat kuat dan sulit dikalahkan.

Madrid saja sudah tiga kali tumbang melawan Barcelona di musim ini. Seperti pada pertemuan pertama di Liga Spanyol pada Oktober 2024 lalu, Barcelona mampu menang 4-0 di kandang Madrid, Stadion Santiago Bernabeu.

Lalu di final Piala Super Spanyol 2025 pada Januari 2025, Barcelona menang 5-2 atas Madrid dan merebut gelar juara tersebut. Terbaru, Lamine Yamal dan kawan-kawan mempermalukan Madrid 3-2 di final Copa del Rey 2024-2025 yang berlangsung pada April 2025 lalu.

Laga Sengit Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025
Laga Sengit Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025

Dengan tiga kemenangan itu membuktikan betapa kuatnya Barcelona setiap kali berjumpa Madrid. Jadi, tak heran jika Barcelona diunggulkan pada laga el clasico nanti malam.

2. Laga Krusial untuk Kedua Tim

Andai menang atas Madrid, Barcelona akan semakin menjauh dari rival abadi mereka dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2024-2025. Begitu pun sebaliknya, jika Madrid menang, maka mereka akan mempersempit jarak poin dengan Barcelona.

 

