HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Pengakuan Lamine Yamal, Titisan Lionel Messi yang Berjanji Tak Akan Pernah Bermain di Real Madrid Bahkan Sampai Dunia Kiamat

Rizky Darmawan , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |19:18 WIB
KISAH pengakuan Lamine Yamal menarik diulas. Titisan Lionel Messi ini berjanji tak akan pernah bermain di Real Madrid bahkan sampai dunia kiamat.

Seperti yang diketahui, Barcelona memang memiliki rivalitas tinggi dengan Los Blancos -julukan Real Madrid. Rivalitas antar kedua klub Liga Spanyol ini lantas membuat tekanan untuk setiap pemainnya untuk tidak bermain di klub lawan. Sebab, jika hal itu terjadi, kemungkinan pemain tersebut akan dibenci oleh para fans.

Lamine Yamal. ig/fcbarcelona

1. Kiprah Manis Lamine Yamal

Sosok Lamine Yamal sendiri telah mencuri perhatian banyak pihak ketika Spanyol sukses menjuarai Euro 2024. Dirinya bahkan sempat memecahkan sejumlah rekor, seperti pemain termuda dan pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro.

Tidak hanya tampil brilian di level tim nasional, Yamal juga menunjukkan penampilan impresif di level klub. Bersama Barcelona musim ini, ia telah mencatatkan total 47 penampilan dan torehkan 14 gol serta 22 assist.

Hal tersebut membuat Blaugrana duduk di puncak klasmen La Liga sementara dengan 76 poin. Mereka unggul empat poin dari Real Madrid yang ada di posisi kedua.

Tidak hanya itu, Barcelona juga berhasil lolos ke semifinal Liga Champions di musim 2024-2025 ini. Hal ini menjadikannya sebagai wakil Spanyol yang berpeluang besar untuk mengangkat trofi Si Telinga Besar musim ini, setelah gugurnya Real Madrid dan Atletico Madrid.

Berbagai prestasi di level klub dan timnas itu lantas membuat sosok Lamine Yamal semakin bersinar. Pemain yang baru berusia 17 tahun itu bahkan digadang-gadang merupakan titisan Lionel Messi.

Meski begitu, banyak pihak yang menilai jika masih terlalu dini untuk menyebut pemain muda tersebut adalah pengganti Lionel Messi di masa depan. Bahkan, Fabio Capello, pelatih legendaris Italia, menyebut bintang muda Barcelona itu masih belum setara dengan La Pulga lantaran tidak memiliki kejeniusan seperti Lionel Messi.

 

1 2
      
