Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Fans Real Madrid Sebut Liga Spanyol Memalukan karena Tak Hukum Penalti Barcelona saat Hadapi Real Mallorca

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |11:35 WIB
Fans Real Madrid Sebut Liga Spanyol Memalukan karena Tak Hukum Penalti Barcelona saat Hadapi Real Mallorca
Barcelona menang 1-0 atas Real Mallorca di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: X/@FCBarcelona).
A
A
A

FANS Real Madrid dengan akun @AdriRM33 menyebut Liga Spanyol memalukan karena tidak memberi hukuman penalti kepada Barcelona saat menghadapi Real Mallorca, Rabu (23/4/2025) dini hari WIB. Akun ini kesal karena Barcelona yang tidak dihukum penalti, Blaugrana -julukan Barcelona- berhasil memenangkan pertandingan.

“Penalti ini oleh bek Barcelona Eric Garcia yang menarik pemain Mallorca bahkan sama sekali tidak di-review ulang (oleh VAR). Liga yang memalukan,” tulis akun @AdriRM33.

1. Barcelona Unggul Jauh atas Real Madrid di Klasemen Sementara Liga Spanyol 2024-2025

Duel Eric Garcia dengan pemain Real Mallorca. (Foto: X@AdriRM33)
Duel Eric Garcia dengan pemain Real Mallorca. (Foto: X@AdriRM33)

Dalam laga tersebut, Barcelona menang 1-0 atas Real Mallorca. Gol tunggal kemenangan Barcelona dicetak Dani Olmo pada menit 46 setelah menerima assist Eric Garcia.

Barcelona hampir kebobolan jika saja wasit yang memimpin pertandingan, Miguel Angel Ortiz Arias, memberi hadiah penalti kepada tuan rumah. Dalam sebuah momen, Eric Garcia terlibat duel 50:50 dengan pemain Real Mallorca, Manu Morlanes.

Namun, wasit tidak menilai duel itu sebagai pelanggaran yang dibuat Eric Garcia. Alhasil, laga tetap dilanjutkan seperti biasa dan Barcelona pun mengunci kemenangan atas Mallorca yang kini menempati posisi tujuh klasemen.

2. Barcelona Semakin Nyaman di Perebutan Gelar Juara Liga Spanyol 2024-2025

Barcelona semakin nyaman di perebutan gelar juara Liga Spanyol 2024-2025 setelah menang atas Mallorca. Skuad asuhan Hansi Flick ini kukuh di puncak klasemen dengan 76 angka, unggul tujuh poin atas Real Madrid di posisi dua.

Real Madrid bisa menipiskan jarak menjadi empat angka jika menang atas Getafe di lanjutan pekan ke-33 Liga Spanyol 2024-2025 dini hari nanti. Namun, perbedaan empat poin terhitung jauh, sehingga Real Madrid butuh usaha ekstra untuk menyalip Barcelona.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636785/cosmo-jne-jakarta-dominan-tundukkan-halus-fc-83-di-pekan-keempat-pfl-20252026-mmb.webp
Cosmo JNE Jakarta Dominan, Tundukkan Halus FC 8â3 di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/laliga_menghidupkan_atmosfer_el_clasico_di_indones.jpg
Jelang Real Madrid vs Barcelona, LaLiga Hidupkan Semarak El Clasico di Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement