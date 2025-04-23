Fans Real Madrid Sebut Liga Spanyol Memalukan karena Tak Hukum Penalti Barcelona saat Hadapi Real Mallorca

FANS Real Madrid dengan akun @AdriRM33 menyebut Liga Spanyol memalukan karena tidak memberi hukuman penalti kepada Barcelona saat menghadapi Real Mallorca, Rabu (23/4/2025) dini hari WIB. Akun ini kesal karena Barcelona yang tidak dihukum penalti, Blaugrana -julukan Barcelona- berhasil memenangkan pertandingan.

“Penalti ini oleh bek Barcelona Eric Garcia yang menarik pemain Mallorca bahkan sama sekali tidak di-review ulang (oleh VAR). Liga yang memalukan,” tulis akun @AdriRM33.

1. Barcelona Unggul Jauh atas Real Madrid di Klasemen Sementara Liga Spanyol 2024-2025

Duel Eric Garcia dengan pemain Real Mallorca. (Foto: X@AdriRM33)

Dalam laga tersebut, Barcelona menang 1-0 atas Real Mallorca. Gol tunggal kemenangan Barcelona dicetak Dani Olmo pada menit 46 setelah menerima assist Eric Garcia.

Barcelona hampir kebobolan jika saja wasit yang memimpin pertandingan, Miguel Angel Ortiz Arias, memberi hadiah penalti kepada tuan rumah. Dalam sebuah momen, Eric Garcia terlibat duel 50:50 dengan pemain Real Mallorca, Manu Morlanes.

Namun, wasit tidak menilai duel itu sebagai pelanggaran yang dibuat Eric Garcia. Alhasil, laga tetap dilanjutkan seperti biasa dan Barcelona pun mengunci kemenangan atas Mallorca yang kini menempati posisi tujuh klasemen.

2. Barcelona Semakin Nyaman di Perebutan Gelar Juara Liga Spanyol 2024-2025

Barcelona semakin nyaman di perebutan gelar juara Liga Spanyol 2024-2025 setelah menang atas Mallorca. Skuad asuhan Hansi Flick ini kukuh di puncak klasemen dengan 76 angka, unggul tujuh poin atas Real Madrid di posisi dua.

Real Madrid bisa menipiskan jarak menjadi empat angka jika menang atas Getafe di lanjutan pekan ke-33 Liga Spanyol 2024-2025 dini hari nanti. Namun, perbedaan empat poin terhitung jauh, sehingga Real Madrid butuh usaha ekstra untuk menyalip Barcelona.