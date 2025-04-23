Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Final Copa del Rey 2024-2025 di Vision+: Duel El Clasico Barcelona vs Real Madrid!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |11:02 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Final Copa del Rey 2024-2025 di Vision+: Duel <i>El Clasico</i> Barcelona vs Real Madrid!
Simak jadwal dan link live streaming final Copa del Rey 2024-2025 di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Para pencinta sepakbola Spanyol bersiaplah untuk sebuah tontonan yang tak terlupakan! Partai final Copa del Rey musim 2024-2025 dipastikan akan menyajikan pertarungan sengit antara dua rival abadi, Barcelona dan Real Madrid. Streaming dengan klik di sini. Laga El Clasico di panggung puncak ini dijadwalkan pada Sabtu, 27 April 2025, pukul 02:30 WIB.

Pertemuan dua musuh bebuyutan ini selalu menyajikan tensi tinggi dan permainan berkualitas. Babak final ini tak hanya memperebutkan trofi Copa del Rey, namun juga menjadi panggung pembuktian gengsi dan superioritas antara dua kekuatan terbesar sepak bola dunia.

Athletic Bilbao vs Barcelona, final Copa del Rey. Reuters

Setiap laganya diwarnai dengan taktik cerdas dan aksi-aksi individu memukau dari para pemain bintang. Berikut Jadwal dan Link Live Streaming:

Tanggal: Sabtu, 27 April 2025

Kick-off: 02:30 WIB

Channel: V+ LIVE 4 (SPORTSTARS 4)

LIVE di VISION+ dengan klik di sini.

Siapakah yang keluar menjadi pemenang? Jangan lewatkan pertandingan panas ini dengan langganan VISION+ Premium Sports mulai dari Rp40.000,- dan nikmati pertandingan penuh emosi ini kapan pun, di mana pun. Download Vision+ sekarang juga di App Store atau Play Store.

Streaming Ini Itu di VISION+

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
