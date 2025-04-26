Usai Protes Wasit, Real Madrid Tegaskan Siap Main di Final Copa del Rey 2024-2025 Lawan Barcelona

Real Madrid menegaskan siap bermain di final Copa del Rey 2024-2025 (Foto: Real Madrid)

MADRID – Real Madrid menegaskan komitmennya untuk tetap main di final Copa del Rey 2024-2025 melawan Barcelona. Hal itu dilakukan usai Los Blancos melancarkan protes keras terkait wasit laga tersebut.

Duel Barcelona vs Real Madrid itu akan berlangsung di Stadion Olimpiade Sevilla, Sevilla, Minggu 27 April 2025 pukul 03.00 WIB. Jelang laga tersebut, Los Merengues ‘berulah’ lewat kanal resminya.

1. Keburukan Wasit

Madrid membongkar keburukan wasit yang akan memimpin laga yakni Ricardo de Burgos Bengoetxea. Mereka memprotes buruknya rasio kemenangan saat dipimpin sang pengadil, dibandingkan dengan Barcelona.

Lalu, Madrid juga mengolok-olok de Burgos yang tak pernah memimpin pertandingan di level Liga Champions. Tak lupa, kesalahan-kesalahan wasit berusia 39 tahun tersebut dalam mengadili laga juga dieskpos!

2. Pernyataan Resmi

Aksi-aksi Madrid itu membuat de Burgos tertekan. Dalam konferensi pers, ia mengaku hidupnya beberapa hari terakhir sungguh buruk. Parahnya, pihak klub justru merasa curahan hati sang wasit tak bisa diterima!

“Real Madrid merasa pernyataan terbuka yang dilakukan wasit yang ditunjuk untuk laga final Copa del Rey tersebut tidak bisa diterima,” tegas Madrid lewat pernyataan resminya, dikutip Sabtu (26/4/2025).