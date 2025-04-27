Hasil Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025: Jual Beli Serangan, Skor Sama Kuat 2-2!

Kylian Mbappe sempat membuat Real Madrid unggul 2-1 atas Barcelona di final Copa del Rey 2024-2025. (Foto: X/@realmadrid)

HASIL Barcelona vs Real Madrid di final Copa del Rey 2024-2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit di Estadio De La Cartuja pada Minggu (27/4/2025) dini hari WIB, skor sama kuat 2-2.

Alhasil, laga berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Siapa yang akan menjadi juara ajang Copa del Rey 2024-2025?

Jalannya Pertandingan

Dalam laga ini, pelatih Barcelona Hansi Flick hampir bisa memainkan seluruh pemain terbaiknya, minus Robert Lewandowski yang cedera. Menggunakan formasi 4-2-3-1, Ferran Torres dipercaya sebagai ujung tombak.

Sementara itu, Real Madrid tidak memainkan penyerang andalannya, Kylian Mbappe, di awal pertandingan karena baru pulih dari cedera. Secara statistik, Barcelona lebih dominan ketimbang Real Madrid.

Laga Sengit Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025. (Foto: X/@FCBarcelona

Penguasaan bola Barcelona mencapai 67 persen berbanding 33 persen milik Real Madrid. Sementara untuk shot on target, Barcelona sedikit lebih unggul yakni delapan berbanding tujuh.

Setelah peluang demi peluang tercipta, Barcelona unggul 1-0 via aksi Pedri di menit 28, memanfaatkan assist Lamine Yamal. Skor 1-0 untuk keunggulan Barcelona bertahan hingga babak pertama usai.