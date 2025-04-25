Jadwal Siaran Langsung Final Copa del Rey 2024-2025: Barcelona vs Real Madrid, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Barcelona vs Real Madrid di final Copa del Rey 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan berlangsung pada Minggu 27 April 2025 pukul 02.30 WIB.

Ya, Copa del Rey alias Piala Raja Spanyol akhirnya mencapai puncaknya. Final yang telah dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola dunia akan segera hadir, dan seperti banyak yang diprediksi, pertandingan ini adalah El Clasico yang legendaris,Barcelona vs Real Madrid.

Duel penuh gengsi ini akan berlangsung di Estadio La Cartuja, Sevilla, yang akan mempertemukan dua raksasa sepak bola Spanyol dalam pertarungan yang sarat sejarah dan tensi tinggi. Pertandingan ini disebut-sebut sebagai final ideal, sebab kedua raksasa Spanyol yang sudah lama bersaing di panggung sepak bola dunia ini kembali dipertemukan untuk memperebutkan trofi bergengsi.

1. Final Ideal

Barcelona datang dengan modal positif. Performa impresif di liga domestik dan kompetisi Eropa menunjukkan bahwa tim muda asuhan Hans Dieter Flick ini sedang berada dalam performa terbaiknya.

Pemain muda seperti Lamine Yamal, kemudian Raphinha dan kawan-kawan sedang menjadi sorotan setelah mendapatkan hasil positif di beberapa laga terakhir yang tak luput dari permainan kecepatan, kreativitas, dan semangat muda yang membara.

Namun, Real Madrid bukanlah tim yang mudah untuk ditaklukkan. Meskipun mereka mungkin sedang mengalami sedikit penurunan performa, Madrid tetaplah tim dengan sejarah panjang, skuad penuh bintang, dan mental juara yang tak pernah padam.

leganes vs barcelona foto barcelona

Pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Vinicius Jr, hingga Kylian Mbappé yang bergabung di musim ini, memiliki kualitas yang bisa membalikkan keadaan kapan saja. Skuad yang dipimpin oleh Carlo Ancelotti ini memiliki pengalaman dan kekuatan mental untuk menghadapi tekanan besar seperti ini.

Apalagi Los Blancos akan serius untuk memangkan laga ini setelah sebelumnya gagal untuk lanjut ke semifinal Liga Champions 2024-2025. Final Piala Raja Spanyol ini diprediksi akan berlangsung dengan sangat sengit.