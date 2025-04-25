Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025: Los Blancos yang Sabet Gelar Juara?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |09:56 WIB
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid di Final Copa del Rey 2024-2025: Los Blancos yang Sabet Gelar Juara?
Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Barcelona)
A
A
A

PREDIKSI skor Barcelona vs Real Madrid di final Copa del Rey 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah Los Blancos -julukan Real Madrid- sabet gelar juara?

Ya, laga seru akan tersaji di final Copa del Rey 2024-2025 dengan mempertemukan dua tim raksasa Spanyol, yakni Barcelona vs Real Madrid. Laga itu akan berlangsung di Estadio Olimpico de Sevilla, Sevilla, pada Minggu, 27 April 2025 pukul 03.00 WIB.

Real Madrid vs Real Sociedad

1. Real Madrid Sabet Gelar Juara?

Akankah Real Madrid bisa memenangkan pertandingan hingga keluar sebagai juara? Kylian Mbappe cs tentunya akan tampil maksimal dalam laga ini demi merebut gelar juara.

Fokus Madrid kini memang mengalahkan Barcelona di Copa del Rey dan juga Liga Spanyol 2024-2025. Sebab, mereka sudah harus mengubur impian merebut gelar juara di Liga Champions 2024-2025 usai disingkirkan Arsenal.

Tentunya, Madrid berharap bisa menutup musim dengan meraih trofi. Tak ayal, persiapan matang bakal dilakukan pasukan Carlo Ancelotti demi menang.

"Untuk memenangkan Copa del Rey dan La Liga, kami harus mengalahkan Barcelona. Di situlah fokus kami. Kami yakin, tetapi kami tahu kami perlu mengubah beberapa hal untuk mewujudkannya-dan kami akan melakukannya," ujar Ancelotti, dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (25/4/2025).

 

