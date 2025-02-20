Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

JAKARTA – Persaingan ketat di LaLiga 2024-2025 terus memanas. Pada matchday 25, Celta Vigo akan menjamu Osasuna dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit di Stadion Balaidos. Jangan sampai ketinggalan duel seru ini yang bisa kamu saksikan di channel beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Celta Vigo berada di posisi ke-14 dengan 29 poin, sedangkan Osasuna berada di posisi ke-9 dengan 32 poin. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dukung tim dan pemain bintang jagoanmu, dan rasakan atmosfer LaLiga yang penuh drama dan adrenalin! Catat jadwal pertandingannya berikut ini:

Jadwal Siaran Langsung Celta Vigo vs Osasuna di VISION+

Tanggal: Sabtu, 22 Februari 2025

Kick-off: 02:55 WIB

Venue: Estadio de Balaídos

Channel: beIN Sports 3 Vision+

Bisakah Celta Vigo memanfaatkan laga kandang untuk meraih tiga poin penting? Atau justru Osasuna yang akan mencuri kemenangan di markas lawan? Saksikan keseruannya dengan streaming LaLiga 2024/25 di Vision+.

