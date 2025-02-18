Hasil Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 1-0, Blaugrana ke Puncak!

BARCELONA – Hasil Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, Selasa (18/2/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Blaugrana.

Gol tunggal Barcelona dicetak Robert Lewandowski via titik penalti (28’). Kemenangan itu membawa mereka naik ke puncak klasemen Liga Spanyol 2024-2025 dengan nilai 51.

Barcelona vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: La Liga)

Jalannya Pertandingan

Barcelona bermain dominan guna memburu poin penuh. Mereka sadar harus memanfaatkan hasil imbang yang diraih Atletico Madrid dan Real Madrid di jornada 24 pada akhir pekan.

Baru empat menit, Lewandowski sudah mengancam lewat sundulannya yang melenceng tipis. Selang empat menit, gantian tandukan Raphinha yang belum tepat sasaran.

Rayo bukannya tanpa perlawanan. Di menit ke-14, sundulan Abdul Mumin dari jarak dekat sangat tipis saja meleset dari gawang Barcelona.

Menit 23, Barcelona mengintip peluang lewat sepakan Raphinha, memanfaatkan umpan terobosan Pedri. Sayangnya, peluang itu bisa bisa ditepis kiper Augusto Batalla.

Peluang emas didapat menit ke-24 ketika Pathe Ciss melanggar Inigo Martinez di kotak penalti. Eksekusi Lewandowski di menit ke-28 sukses menaklukkan kiper. Barcelona unggul 1-0.

Usai gol itu, Lamine Yamal mendapat dua peluang di menit ke-30. Sayangnya, tembakan pemain berusia 17 tahun tersebut bisa ditepis Batalla dan bola muntah malah tak masuk gawang.