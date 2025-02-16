3 Calon Pelatih Timnas Indonesia U-20 jika Indra Sjafri Dipecat PSSI, Nomor 1 Legenda Barcelona!

Indra Sjafri berpotensi PSSI setelah Timnas Indonesia U-20 gagal total di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 calon pelatih Timnas Indonesia U-20 jika Indra Sjafri dipecat PSSI akan diulas Okezone. Indra Sjafri gagal mencapai target yang dibebankan PSSI, yakni lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri rontok di fase grup Piala Asia U-20 2025 setelah kalah di dua laga awal. Berturut-turut, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- kalah 0-3 dari Iran U-20 dan tumbang 1-3 dari Uzbekistan U-20.

Masa depan Indra Sjafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20 pun menjadi pertanyaan. Bukan tak mungkin, pelatih 63 tahun ini dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-20 meski masih terikat kontrak hingga 2027.

Masih hangat dalam ingatan ketika Shin Tae-yong dipecat dari jabatan pelath Timnas Indonesia senior tak lama setelah skuad Garuda gagal mencapai target di Piala AFF 2024, yakni lolos semifinal. Jika Indra Sjafri benar dipecat PSSI, siapa sosok yang cocok menjadi pelatih Timnas Indonesia U-20 selanjutnya?

Berikut 3 calon pelatih Timnas Indonesia U-20 jika Indra Sjafri dipecat PSSI:

3. Kurniawan Dwi Yulianto

Kurniawan Dwi Yulianto yang saat ini berstatus pelatih striker Timnas Indonesia U-20, layak diberi kesempatan menjadi pelatih kepala. Sosok pelatih berusia 48 tahun ini juga memiliki pengalaman melatih yang mentereng.

Ia pernah menjabat sebagai pelatih kepala klub Liga Super Malaysia, Sabah FC. Mantan bomber Timnas Indonesia ini juga lama menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Timnas Indonesia senior, Como Primavera hingga Como Women.

2. Nova Arianto

Nova Arianto saat ini berstatus pelatih Timnas Indonesia U-17. Pelatih 48 tahun ini sukses membuat Timnas Indonesia U-17 tampil atraktif hingga finis ketiga di Piala AFF U-16 2024 dan lolos Piala Asia U-17 2025.

Medio April 2024, Nova Arianto akan memimpin Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025. Jika lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 otomatis lolos Piala Dunia U-17 2025!

Kelar Piala Dunia U-17 2025, Mathew Bakker dan kawan-kawan akan promosi ke Timnas Indonesia U-20 karena mayoritas usia mereka akan menginjak 18 tahun. Berhubung para pemain akan naik kelas, Nova Arianto juga layak naik level sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20.