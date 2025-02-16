Gagal Capai Target di Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Dipecat dari Jabatan Pelatih Timnas Indonesia U-20?

GAGAL mencapai target di Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U-20? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sejak awal menargetkan Timnas Indonesia U-20 minimal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

1. Timnas Indonesia U-20 Awalnya Diharapkan Lolos Piala Dunia U-20 2025

Namun, lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 bukanlah target akhir. Erick Thohir berharap Timnas Indonesia U-20 mendapatkan tiket Piala Dunia U-20 2025. Untuk mendapatkan tiket Piala Dunia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 minimal wajib lolos semifinal Piala Asia U-20 2025.

"Target menjadi dua tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Saya optimistis, Garuda Muda mampu berjuang dan menjaga persaingan agar lolos ke level yang lebih tinggi, yakni Piala Dunia U-20 2025 di Cile," kata Erick Thohir beberapa waktu lalu.

Namun, hasil yang didapatkan Timnas Indonesia U-20 jauh dari kata baik di Piala Asia U-20 2025. Jangankan lolos Piala Dunia U-20 2025, mengantarkan Timnas Indonesia U-20 ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 saja Indra Sjafri gagal melakukannya.

Ironisnya, Timnas Indonesia U-20 dipastikan gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 ketika baru melakoni dua pertandingan Grup C. Setelah dihajar 0-3 dari Iran U-20 di laga pertama pada Kamis 13 Februari 2025 malam WIB, Timnas Indonesia U-20 dipermalukan Uzbekistan U-20 dengan skor 1-3 malam ini.

Akibat dua kekalahan ini, Timnas Indonesia U-20 terpaut enam angka dari Iran U-20 dan Uzbekistan U-20 di posisi satu dan dua klasemen Grup C. Berhubung tinggal menyisakan satu pertandingan lagi di Grup C, Timnas Indonesia U-20 sudah tak mungkin menyamai atau bahkan melewati pencapaian poin Iran U-20 dan Uzbekistan U-20.