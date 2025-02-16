Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia U-20 Meringis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |21:13 WIB
4 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia U-20 Meringis
Timnas Uzbekistan U-20 termasuk empat negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
A
A
A

BERIKUT empat negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Salah satunya bikin Timnas Indonesia U-20 meringis!

Tiga grup sudah memainkan pertandingan keduanya di Piala Asia U-20 2025 yakni A, B, dan C. Namun, baru empat kesebelasan yang sudah memastikan lolos ke delapan besar.

Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)
Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)

Siapa saja empat tim tersebut? Simak ulasan berikut ini.

4 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

4. Timnas Australia U-20

Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 (Foto: Instagram/@footballaus)
Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 (Foto: Instagram/@footballaus)

Negara ini memastikan diri lolos ke babak perempatfinal. Australia bahkan menjadi kesebelasan pertama yang melaju ke delapan besar!

Hal itu terjadi setelah Socceroos menghancurkan Timnas Qatar U-20 dengan skor 3-1. Mereka mengoleksi enam poin dan dipastikan melaju ke babak berikutnya.

3. Timnas China U-20

Timnas Kirgistan U-20 vs Timnas China U-20 (Foto: AFC)
Timnas Kirgistan U-20 vs Timnas China U-20 (Foto: AFC)

Sang tuan rumah menyusul lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. China berhasil membantai Timnas Kirgistan U-20 dengan skor telak 5-2 pada Sabtu 15 Februari 2025 malam WIB.

Serupa dengan Australia, mereka mengumpulkan enam poin dari dua laga. Kini, China akan berebut posisi teratas pada laga terakhir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/50/1646863/kejutan-duel-ulang-canelo-alvarez-vs-terence-crawford-masuk-tahap-negosiasi-nka.webp
Kejutan, Duel Ulang Canelo Alvarez vs Terence Crawford Masuk Tahap Negosiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/halus_fc_mengalahkan_raybit_fc_5_3_dalam_lanjutan.jpg
Hasil Pro Futsal League: Hujan 8 Gol, Halus FC Kunci Kemenangan 5-3 atas Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement