4 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia U-20 Meringis

Timnas Uzbekistan U-20 termasuk empat negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

BERIKUT empat negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Salah satunya bikin Timnas Indonesia U-20 meringis!

Tiga grup sudah memainkan pertandingan keduanya di Piala Asia U-20 2025 yakni A, B, dan C. Namun, baru empat kesebelasan yang sudah memastikan lolos ke delapan besar.

Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)

Siapa saja empat tim tersebut? Simak ulasan berikut ini.

4 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

4. Timnas Australia U-20

Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 (Foto: Instagram/@footballaus)

Negara ini memastikan diri lolos ke babak perempatfinal. Australia bahkan menjadi kesebelasan pertama yang melaju ke delapan besar!

Hal itu terjadi setelah Socceroos menghancurkan Timnas Qatar U-20 dengan skor 3-1. Mereka mengoleksi enam poin dan dipastikan melaju ke babak berikutnya.

3. Timnas China U-20

Timnas Kirgistan U-20 vs Timnas China U-20 (Foto: AFC)

Sang tuan rumah menyusul lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. China berhasil membantai Timnas Kirgistan U-20 dengan skor telak 5-2 pada Sabtu 15 Februari 2025 malam WIB.

Serupa dengan Australia, mereka mengumpulkan enam poin dari dua laga. Kini, China akan berebut posisi teratas pada laga terakhir.