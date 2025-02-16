Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Irak U-20 di Piala Asia U-20 2025: The Lions of Mesopotamia Menang 1-0!

Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Irak U-20 berakhir 0-1 untuk The Lions of Mesopotamia di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

SHENZHEN – Hasil Timnas Arab Saudi U-20 vs Timnas Irak U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Bao’an Stadium, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB, itu berakhir 0-1 untuk The Lions of Mesopotamia.

Gol tunggal kemenangan Irak dicetak oleh Ammori Faisal di menit ke-25. Hasil itu membuat persaingan di Grup B Piala Asia U-20 2025 semakin seru.

Jalannya Pertandingan

Timnas Arab U-20 dan Timnas Irak U-20 tidak langsung menampilkan tempo tinggi pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Timnas Irak U-20 mampu unggul lebih dahulu atas Timnas Arab Saudi U-20. Kepastian itu setelah Ammori Faisal mampu menjebol gawang pada menit ke-25

Tim asuhan Marcos Soares bermain lebih lepas semenjak tertinggal. Hal itu sebagai upaya mereka dapat segera menyamakan kedudukan, tapi masih belum berbuah manis.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Timnas Irak U-20 sementara waktu masih unggul 1-0 atas Timnas Arab Saudi U-20.

Timnas Arab Saudi U-20 dan Timnas Irak U-20 bermain lepas pada babak kedua. Pasalnya, Timnas Arab Saudi U-20 ingin mencetak gol penyama, sedangkan Irak U-20 ingin menggandakan keunggulan.