HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup C Piala Asia U-20 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20: Garuda Posisi 3!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |20:22 WIB
Timnas Indonesia U-20 resmi tersingkir dari Piala Asia U-20 2025. (Foto: @X/TimnasIndonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup C Piala Asia U-20 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-20 lagi-lagi mendapatkan hasil buruk di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB.

1. Timnas Iran U-20 Kukuh di Puncak Klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U-20 tumbang 1-3 dari Uzbekistan U-20 yang berstatus juara bertahan. Setelah seluruh peserta Grup C Piala Asia U-20 2025 melakoni dua pertandingan, posisi pemuncak klasemen ditempati Timnas Iran U-20 dengan enam angka.

Timnas Iran U-20 puncaki klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)
Timnas Iran U-20 puncaki klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)

Lanjut di posisi dua ada Timnas Uzbekistan U-20 yang juga mengemas enam angka. Timnas Iran U-20 berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Uzbekistan U-20 (selisih gol +9 berbanding +3).

Kemudian di tangga ketiga ada Timnas Indonesia U-20 dengan nol poin, begitu juga dengan Yaman U-20 di posisi juru kunci juga dengan nol angka. Hasil ini membuat Iran U-20 dan Uzbekistan U-20 dipastikan lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 sekalipun masih memiliki satu pertandingan tersisa.

Sesuai jadwal, Iran U-20 dan Uzbekistan U-20 akan bertemu di matchday pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025 pada Rabu, 19 Februari 2025. Iran U-20 hanya butuh hasil imbang untuk finis sebagai juara grup, sedangkan Uzbekistan U-20 wajib menang jika ingin finis pertama.

2. Timnas Indonesia U-20 Sisakan Laga Lawan Yaman U-20

Sementara Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 sudah dipastikan gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Mereka akan menjalani laga “formalitas” pada Rabu, 19 Februari 2025.

 

Telusuri berita bola lainnya
