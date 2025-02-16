Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20: Garuda Nusantara Tertinggal 1-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |19:54 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20: Garuda Nusantara Tertinggal 1-3
Timnas Indonesia U-20 tertinggal 1-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN – Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui hingga menit ke-64. Skor sementara laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB, adalah 3-1 untuk The White Wolf!

Gol ketiga dicetak oleh Saidumarkhon Saidnurullayev. Indonesia semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan.

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20: The White Wolf Langsung Unggul 2-1 Usai Rehat

Jalannya Pertandingan

Memasuki babak kedua, Uzbekistan langsung menggempur pertahanan Indonesia. Baru dua menit berjalan, mereka langsung mencetak gol lewat kaki Khaydarov lewat sebuah proses yang indah.

Indonesia perlahan mengembangkan permainan. Di menit ke-57, Evandra lagi-lagi mengancam lewat tembakan jarak jauh. Sayangnya, bola masih bisa ditangkap Sobirov.

Uzbekistan unggul lagi di menit ke-64. Kembali, umpan silang menjadi musuh Indonesia. Lewat skema tendangan penjuru, Saidnurullayev menanduk bola untuk merobek gawang Ikram.

 

Halaman:
1 2
      
