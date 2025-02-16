Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20: The White Wolf Langsung Unggul 2-1 Usai Rehat

SHENZHEN – Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui hingga menit ke-47. Skor sementara laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB, adalah 2-1 untuk The White Wolf!

Gol bagi Uzbekistan dicetak oleh Abdugofur Khaydarov di menit ke-47. Indonesia harus mengejar lagi.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Jalannya Pertandingan

Memasuki babak kedua, Uzbekistan langsung menggempur serangan. Sayangnya, baru dua menit berjalan, mereka langsung mencetak gol.

Lewat sebuah skema serangan, bola jatuh di kaki Khaydarov. Ia langsung melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti untuk menaklukkan Ikram Algiffari.