5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Penyakit Laten

BERIKUT lima penyebab Timnas Indonesia U-20 kalah 1-3 dari Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025. Salah satunya penyakit laten yang bikin sudah kemasukan lima gol.

Laga Timnas Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 itu berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB. Usai berjuang keras, Garuda Nusantara tersingkir.

Lantas, apa saja penyebab Timnas Indonesia U-20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20? Simak ulasan berikut ini.

5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20

5. Lengah di Awal

Tiga gol Uzbekistan dicetak oleh Mukhammadali Urinboev (21’), Abdugofur Khaydarov (47’), dan Saidumarkhon Saidnurullaev (63’). Bisa dibilang, gol kedua menjadi pemupus harapan.

Sebab, situasi itu terjadi ketika baru keluar dari ruang ganti usai rehat. Kelengahan di awal itu menjadi petaka buat Merah Putih.

4. Telat Panas

Indonesia kembali telat panas seperti halnya di laga kontra Timnas Iran U-20. Ikram Algiffari dan kawan-kawan membiarkan lawan mengambil alih jalannya laga sejak menit-menit awal.

Hal itu berakibat fatal. Uzbekistan U-20 jadi bermain nyaman sejak peluit berbunyi. Mereka mengontrol laga dan menyebabkan Indonesia kesulitan sepanjang 90 menit.