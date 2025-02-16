Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Trending Topic Usai Timnas Indonesia U-20 Tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 Efek Kalah dari Uzbekistan U-20

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |20:57 WIB
Indra Sjafri Trending Topic Usai Timnas Indonesia U-20 Tersingkir dari Piala Asia U-20 2025 Efek Kalah dari Uzbekistan U-20
Indra Sjafri trending topic setelah Timnas Indonesia U-20 tersingkir dari Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

INDRA Sjafri trending topic di platform X usai Timnas Indonesia U-20 tersingkir dari Piala Asia U-20 2025, efek kalah 1-3 dari Timnas Uzbekistan U-20, Minggu (16/2/2025). Pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri dianggap netizen sebagai pelatih level Asia Tenggara, efek kegagalan di Piala Asia U-20 2025.

1. Indra Sjafri Gagal Total di Piala Asia U-20 2025

“Coach Indra Sjafri emang spesialisasinya di level ASEAN. Di Asia kurang konsisten prestasinya. Prestasi tertingginya di Piala Asia U-19 2018, Timnas Indonesia U-19 waktu itu lolos ke perempatfinal. Sisa 1 langkah buat lolos Piala Dunia, sayang akhirnya kalah 0-2 sama Jepang,” tulis akun X @kamar_agung, mengomentari kegagalan Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Baca Juga:
baca_juga

Sebelum kalah dari Uzbekistan U-20, Timnas Indonesia U-20 tumbang 0-3 dari Iran U-20 di matchday pertama Grup C pada Kamis, 13 Februari 2025 malam WIB. Alhasil dalam dua laga awal, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- kemasukan enam kali.

Uniknya lima dari enam gol yang masuk ke gawang Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 bermula dari umpan silang atau sepak pojok. Situasi kebobolan ini yang membuat pencinta sepakbola Tanah Air geram.

“Dibilangin sama Indra Sjafri enggak dilatih antisipasi bola atas,” tulis akun @kevinkusumaid.

Seperti yang telah diutarakan di atas, kekalahan dari Iran U-20 dan Uzbekistan U-20 membuat Timnas Indonesia U-20 gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Alhasil, eks pelatih Bali United itu gagal merealisasikan target yang dibebankan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yakni lolos Piala Dunia U-20 2025.

 

