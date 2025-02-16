Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Kompak, Osasuna vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Celta Vigo Berakhir 1-1!

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, bahkan duel Osasuna vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Celta Vigo kompak berakhir 1-1.

Ya, ajang Liga Spanyol 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-24, ada 4 pertandingan yang digelar semalam.

Laga-laga seru Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan secara live streaming di Vision+. Caranya mudah, cukup klik di sini.

1. Real Madrid Gagal Menang

Real Madrid gagal menang saat tandang ke markas Osasuna. Laga itu digelar di Estadio Al Sadar pada Sabtu 15 Februari 2025 malam WIB.

Los Blancos -julukan Real Madrid- sejatinya mengawali laga dengan apik. Kylian Mbappe bisa membawa timnya membuka keunggulan usai cetak gol pada menit ke-15.

Sayangnya, pil pahit menimpa Madrid setelah itu. Pemain bintang mereka, Jude Bellingham, dikartu merah oleh wasit. Disinyalir penyebabnya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada wasit.

Main 10 orang, gawang Real Madrid akhirnya kebobolan di babak kedua. Ante Budimir sukses cetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-58. Setelah itu tak ada gol tambahan tercipta.