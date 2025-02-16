Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Kompak, Osasuna vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Celta Vigo Berakhir 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |06:19 WIB
Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Kompak, Osasuna vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Celta Vigo Berakhir 1-1!
Osasuna vs Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, bahkan duel Osasuna vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Celta Vigo kompak berakhir 1-1.

Ya, ajang Liga Spanyol 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-24, ada 4 pertandingan yang digelar semalam.

osasuna vs real madrid foto real madrid

Laga-laga seru Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan secara live streaming di Vision+. Caranya mudah, cukup klik di sini.

1. Real Madrid Gagal Menang

Real Madrid gagal menang saat tandang ke markas Osasuna. Laga itu digelar di Estadio Al Sadar pada Sabtu 15 Februari 2025 malam WIB.

Los Blancos -julukan Real Madrid- sejatinya mengawali laga dengan apik. Kylian Mbappe bisa membawa timnya membuka keunggulan usai cetak gol pada menit ke-15.

Sayangnya, pil pahit menimpa Madrid setelah itu. Pemain bintang mereka, Jude Bellingham, dikartu merah oleh wasit. Disinyalir penyebabnya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada wasit.

Main 10 orang, gawang Real Madrid akhirnya kebobolan di babak kedua. Ante Budimir sukses cetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-58. Setelah itu tak ada gol tambahan tercipta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646557/nofeldi-petingko-back-to-back-juara-borobudur-marathon-2025-eeq.webp
Nofeldi Petingko Back to Back Juara Borobudur Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
4 Alasan Nova Arianto Ditunjuk Latih Timnas Indonesia U-20, Salah Satunya Kepemimpinan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement