Pep Guardiola Dipecat Manchester City Setelah Kalah 2-3 dari Real Madrid di Playoff 16 Besar Liga Champions 2024-2025?

PEP Guardiola dipecat Manchester City setelah kalah 2-3 dari Real Madrid di leg I playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025? The Citizens -julukan Manchester City- harus menahan malu saat menjamu Real Madrid di Stadion Etihad, Rabu (12/2/2025) dini hari WIB.

Sempat dua kali unggul (1-0 dan 2-1) lewat gol yang dicetak Erling Haaland pada menit 19 dan 80, Manchester Biru gagal mempertahankan keunggulan setelah Real Madrid membuat comeback dramatis lewat gol yang dicetak Kylian Mbappe pada menit 61, Brahim Diaz (86’) dan Jude Bellingham (90+2’).

1. Kecil Peluang Manchester City Lolos 16 Besar Liga Champions 2024-2025

Kekalahan ini tentu menyulitkan jalan Manchester City untuk lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025. Sebab, leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 akan dilangsungkan di markas Real Madrid, Santiago Bernabeu, pada Kamis 20 Februari 2025 dini hari WIB.

Untuk lolos ke 16 besar, Manchester City wajib menang minimal selisih dua gol di markas lawan. Sementara Real Madrid, cukup perlu hasil imbang untuk menyegel tempat di 16 besar Liga Champions 2024-2025.

2. Sisa Piala FA 2024-2025

Kondisi ini tentu menyakitkan bagi Pep Guardiola. Jika Manchester City tersingkir di playoff dari Real Madrid, The Citizens tinggal berpeluang memenangkan trofi Piala FA 2024-2025. Sekadar diketahui, Manchester City akan menghadapi Plymouth Argyle di babak 16 besar Piala FA 2024-2025.

Sementara di Piala Liga Inggris 2024-2025, Manchester City dikalahkan Tottenham Hotspur di 16 besar. Di Liga Inggris 2024-2025 hingga pekan ke-24, Manchester City tertahan di posisi lima dengan 41 angka, terpaut 15 poin dari Liverpool di puncak.

Secara realistis, sulit mengejar ketertinggalan dari Liverpool melihat inkonsistensi performa yang ditunjukkan Manchester City. Terbaru, Manchester City juga dihajar Arsenal 1-5 di ajang Liga Inggris 2024-2025.