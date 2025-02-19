Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Bisa Dilirik Patrick Kluivert ke Tim Senior, Nomor 1 Jens Raven!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |11:08 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Bisa Dilirik Patrick Kluivert ke Tim Senior, Nomor 1 Jens Raven!
Patrick Kluivert bisa melirik empat pemain Timnas Indonesia U-20 ke tim senior (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

BERIKUT empat pemain Timnas Indonesia U-20 yang bisa dilirik Patrick Kluivert ke tim senior. Salah satunya jelas adalah Jens Raven.

Kluivert beberapa waktu lalu menyambangi langsung latihan Timnas Indonesia U-20 di Jakarta. Ia terlihat mengobrol serius dengan pelatih Indra Sjafri dan Bima Sakti.

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20 foto pssi

Bukan tidak mungkin Kluivert diam-diam memantau pemain Garuda Nusantara. Lantas, siapa saja yang kira-kira layak dibawa? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Bisa Dilirik Patrick Kluivert ke Tim Senior

4. Kadek Arel

kadek arel foto pssi

Pemain satu ini merupakan andalan di lini belakang. Postur Kadek juga tidak kalah dengan bek-bek Timnas Indonesia seperti Mees Hilgers dan Jay Idzes.

Syarat lain dari Kluivert juga cukup terpenuhi yakni rutin bermain. Kadek musim ini sudah turun tujuh kali di Liga 1 2024-2025 bersama Bali United FC sebelum disibukkan dengan agenda tim nasional.

3. Toni Firmansyah

Toni Firmansyah berusah lepas dari pemain Timnas Iran U-20 AFC

Pemain satu ini cukup diandalkan Indra di lini tengah. Bahkan, Toni pernah jadi sengketa antara Timnas Indonesia U-19 dengan Persebaya Surabaya pada 2024 sehingga berbuah hukuman disiplin dari pihak klub.

Tentunya, pesepakbola berusia 20 tahun ini bisa masuk dalam persyaratan Kluivert soal rutin bermain. Hingga berita ini diturunkan, Toni telah tampil dalam sembilan laga di Liga 1 2024-2025 dengan torehan satu assist.

 

Halaman:
1 2
      
