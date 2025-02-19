Piala Asia U-20 2025: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20, Live di RCTI dan GTV

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di RCTI dan GTV (Foto: PSSI)

SHENZHEN – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga tersebut akan live di RCTI dan GTV.

Piala Asia U-20 2025 sudah memasuki matchday terakhir di fase grup. Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 di Shenzhen Youth Football Stadium, Shenzhen, China, Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB.

1. Hiburan

Laga ini akan jadi penghiburan buat kedua kesebelasan. Pasalnya, baik Yaman mau pun Indonesia sudah pasti tersingkir usai menelan dua kekalahan di dua laga awal.

Kedua kesebelasan tentu tidak ingin pula menjadi juru kunci di Grup C Piala Asia U-20 2025. Saat ini, Yaman ada di posisi tidak mengenakkan itu lantaran kalah selisih gol yakni -7 (0-7).

2. Jumpa

Mereka tentu cukup mengenal kekuatan Indonesia, begitu juga Garuda Nusantara. Sebab, kedua kesebelasan sudah bertemu di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketika itu, Indonesia dan Yaman bermain 1-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK). Skor serupa tentu saja tidak ingin diulangi lagi.