Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20, Indra Sjafri: Semua Pemain Siap untuk Pertandingan Ini!

SHENZHEN – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, ungkap kondisi timnya jelang laga melawan Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025. Dia memastikan Jens Raven cs siap tempur.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 sendiri akan dimainkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB. Kemenangan dibidik skuad Garuda Nusantara di laga terakhir Grup C ini.

1. Persiapan

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dan Yaman U-20 sudah gagal ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Pasalnya, kedua tim mengalami dua kekalahan dalam laga sebelumnya.

Meski begitu, Timnas Indonesia U-20 tetap akan tampil optimal di laga terakhir Grup C. Indra Sjafri mengatakan tim asuhanya sudah melakukan persiapan dengan baik untuk melawan Yaman U-20.

Persiapan itu pun menjadi modal untuk Timnas Indonesia U-20. Dony Tri Pamungkas diyakini akan berusaha menampilkan performa terbaiknya.

"Kita masih ada satu pertandingan yakni melawan Yaman dan semua pemain sudah siap untuk pertandingan yang ini," kata Indra Sjafri dilansir dari laman PSSI, Rabu (19/2/2025).