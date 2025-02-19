Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025: Jens Raven Menggila?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |10:08 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025: Jens Raven Menggila?
Dony Tri Pamungkas (kiri) siap bawa Timnas Indonesia U-20 menang atas Timnas Yaman U-20. (Foto: AFC)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Shenzhen, China digelar pada Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB.

Meski Timnas Indonesia U-20 sudah dipastikan tersingkir alias gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025, bukan berarti skuad Garuda Nusantara tidak membidik kemenangan di laga nanti malam. Pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri berharap timnya bisa mendapatkan hasil positif.

1. Timnas Indonesia U-20 Incar Kemenangan Lawan Timnas Yaman U-20

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: AFC)

"Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hasil yang positif,” kata Indra Sjafri, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

Keyakinan bahkan diumbar penyerang Timnas Indonesia U-20, Jens Raven. Penyerang 19 tahun itu mengincar kemenangan demi gengsi negara,

“Yaman merupakan lawan yang sudah kami kenal dari kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Tentu saja, kami ingin menutup Piala Asia ini dengan kemenangan,” kata Jens Raven dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

“Jadi kami semua akan berjuang dan memberikan 100 persen usaha agar bisa mengakhiri perjalanan di Piala Asia dengan baik dan pulang dengan perasaan yang positif,” lanjut pemain yang sudah mencetak satu gol di Piala Asia U-20 2025 ini.

 

