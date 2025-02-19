Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Gagal Bersinar Bersama Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 sang Kapten

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |10:53 WIB
3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Gagal Bersinar Bersama Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 sang Kapten
Tiga pemain kesayangan Shin Tae-yong gagal bersinar bersama Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain kesayangan Shin Tae-yong yang gagal bersinar bersama Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025. Salah satunya adalah sang kapten, Dony Tri Pamungkas.

Indra membawa setidaknya tiga pemain yang pernah dipanggil Shin di Piala AFF 2024. Sayangnya, mereka gagal untuk bersinar di ajang ini kendati pernah merasakan atmosfer persaingan di level senior.

Shin Tae Yong

Lantas, siapa saja ketiga pemain itu? Simak ulasannya berikut ini.

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Gagal Bersinar di Piala Asia U-20 2025:

3. Sulthan Zaky

Sulthan Zaky

Dari dua laga yang sudah dimainkan di Piala Asia U-20 2025, bek PSM Makassar ini hanya menghuni bangku cadangan. Zaky kalah bersaing dengan rekan-rekannya di lini pertahanan.

Padahal, pemain berusia 18 tahun ini punya postur jangkung yang berguna untuk duel udara. Betapa tidak, lima dari enam gol yang bersarang di gawang Indonesia, berasal dari situasi bola di udara!

2. Kadek Arel

Kadek Arel dan Arkhan Fikri menghalangi Nguyen Hoang Duc di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: VFF)

Pemain satu ini selalu jadi pilihan Indra dalam dua pertandingan. Sayangnya, kinerja Kadek tampak kurang mengilap saat melawan Timnas Uzbekistan U-20 dan Timnas Iran U-20.

Bek Bali United ini kurang baik dalam menjaga lini pertahanan. Alhasil, enam gol sudah bersarang di gawang Ikram Algiffari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647823/atlet-muda-indonesia-panen-gelar-di-australia-open-2025-ozk.webp
Atlet Muda Indonesia Panen Gelar di Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/bek_sayap_persib_bandung_eliano_reijnders.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Vs Lion City di ACL 2, Bobotoh Wajib Simak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement