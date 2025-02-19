3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Gagal Bersinar Bersama Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 sang Kapten

Tiga pemain kesayangan Shin Tae-yong gagal bersinar bersama Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

BERIKUT tiga pemain kesayangan Shin Tae-yong yang gagal bersinar bersama Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025. Salah satunya adalah sang kapten, Dony Tri Pamungkas.

Indra membawa setidaknya tiga pemain yang pernah dipanggil Shin di Piala AFF 2024. Sayangnya, mereka gagal untuk bersinar di ajang ini kendati pernah merasakan atmosfer persaingan di level senior.

Lantas, siapa saja ketiga pemain itu? Simak ulasannya berikut ini.

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Gagal Bersinar di Piala Asia U-20 2025:

3. Sulthan Zaky

Dari dua laga yang sudah dimainkan di Piala Asia U-20 2025, bek PSM Makassar ini hanya menghuni bangku cadangan. Zaky kalah bersaing dengan rekan-rekannya di lini pertahanan.

Padahal, pemain berusia 18 tahun ini punya postur jangkung yang berguna untuk duel udara. Betapa tidak, lima dari enam gol yang bersarang di gawang Indonesia, berasal dari situasi bola di udara!

2. Kadek Arel

Pemain satu ini selalu jadi pilihan Indra dalam dua pertandingan. Sayangnya, kinerja Kadek tampak kurang mengilap saat melawan Timnas Uzbekistan U-20 dan Timnas Iran U-20.

Bek Bali United ini kurang baik dalam menjaga lini pertahanan. Alhasil, enam gol sudah bersarang di gawang Ikram Algiffari.