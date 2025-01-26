Beri Kejutan, Ini Kunci Sukses Sadakata United Menang 6-3 atas Black Steel di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

SADAKATA United sukses buat kejutan di laga kontra Black Steel dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-3.

Usai laga, pelatih Sadakata United, Fandy Frima Dana Butarbutar, beber kunci kesuksesan timnya. Dia pun beri apresiasi untuk perjuangan para pemainnya.

1. Sadakata United Raih Kemenangan

Ya, Sadakata United mencuri perhatian di pekan keempat Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Bermain di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 25 Januari 2025, Laskar Sadakata berhasil menaklukkan salah satu tim unggulan, Black Steel FC, dengan skor telak 6-3.

Sadakata United tampil dominan sejak awal pertandingan. Gol pembuka dicetak oleh Dhandi Muhammad Naufal pada menit ke-13.

Namun, Black Steel langsung membalas melalui gol Piter Everardus Masriat di menit ke-14. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir babak pertama.

Pada babak kedua, Black Steel sempat unggul berkat gol Wendy Brian Lindrey Ick di menit ke-23. Namun, hanya berselang satu menit, Sadakata berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Muhammad Ridwan pada menit ke-24, membuat skor menjadi 2-2.

Sadakata terus menekan dan berhasil memperbesar keunggulan melalui gol Muhammad Azhari Parapat di menit ke-29. Petaka menghampiri Black Steel saat Rodrigo Matheus Vilela Teles de Souza mencetak gol bunuh diri pada menit ke-32, membuat Sadakata unggul 4-2.

Meski Black Steel sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol kedua Piter di menit ke-37, Sadakata United dengan cepat merespons untuk memastikan kemenangan. Muhammad Ridwan mencetak gol krusial di menit yang sama, mengembalikan momentum ke pihak Sadakata.

Tak berhenti di situ, kiper Riza Parhan Alfarizi menutup laga dengan aksi luar biasa melalui tendangan jarak jauh spektakuler di menit ke-39, memastikan kemenangan Sadakata dengan skor telak 6-3.