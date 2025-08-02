Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |18:41 WIB
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Hadirkan Pro Futsal League 2. (Foto: FFI)
JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengambil langkah penting dengan membentuk Operator Liga Profesional untuk mengelola seluruh kompetisi profesional di bawah naungannya. Operator ini akan mengawasi Pro Futsal League (PFL), Pro Futsal League 2 (PFL 2), dan Women’s Pro Futsal League (WPFL) dengan tujuan membangun ekosistem liga yang lebih kompetitif, profesional, dan komersial.

PFL 2, sebagai liga pengembangan talenta dan kompetisi profesional berjenjang, akan memulai musim perdananya pada 2026. Kompetisi ini menggunakan format regional conference untuk meminimalkan biaya perjalanan dan meningkatkan intensitas persaingan.

1. Langkah Penting

Sekretaris Jenderal Federasi Futsal Indonesia, Perbager, mengatakan pembentukan Operator Liga Profesional adalah langkah penting untuk memastikan pengelolaan kompetisi berjalan secara profesional dan terstruktur.

"PFL 2 kami rancang sebagai platform yang mampu memberikan ruang nyata bagi pengembangan talenta pemain dan pelatih di level profesional. Ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga tentang membangun kapasitas klub secara menyeluruh, dari manajemen, strategi, hingga kesiapan finansial," kata Perbager dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/8/2025).

"Melalui PFL 2, kami ingin memastikan klub-klub mendapatkan jam terbang yang cukup untuk berkembang dalam ekosistem liga yang lebih kompetitif dan berkelanjutan," tambahnya.

2. Struktur Slot PFL 2

FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Hadirkan Pro Futsal League 2. (Foto: FFI)
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Hadirkan Pro Futsal League 2. (Foto: FFI)

Sebanyak 8 slot preferensial diberikan berdasarkan asesmen klub yang layak di musim kompetisi 2024–2025. Sementara itu, 8 slot ekspansi dibuka melalui proses bidding lisensi, dengan prioritas untuk klub yang memiliki rekam jejak di kompetisi resmi FFI, seperti pernah mencapai 38 besar Liga Nusantara.

Dengan format ini, PFL 2 diharapkan menjadi platform bagi klub untuk meningkatkan jam bermain, kapasitas organisasi, dan portofolio komersial dalam struktur liga berjenjang. Hal itu sebagai bekal sebelum klub berkiprah di PFL.

 

