SEPAKBOLA DUNIA

Juara Women Pro Futsal Indonesia 2025, MSP FC Catatkan Rekor Sempurna

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |19:31 WIB
Juara Women Pro Futsal Indonesia 2025, MSP FC Catatkan Rekor Sempurna
MSP FC juara Women Pro Futsal League 2025. (Foto: FFI)
A
A
A

YOGYAKARTA MSP FC sukses mencetak sejarah dengan meraih gelar juara Women Pro Futsal League Indonesia 2025! Trofi perdana bagi klub futsal putri asal Tangerang ini berhasil diraih secara gemilang setelah menuntaskan kompetisi dengan performa dominan dan rekor sempurna.

Puncaknya, MSP FC berhasil meraih kemenangan telak 10-0 di laga pamungkas melawan Karmila Sari FC yang dihelat di GOR Among Rogo Hall Yogyakarta pada Minggu (27/7/2025). Kemenangan impresif ini menutup musim dengan manis.

1. Pesta Gol di Laga Penutup

Deretan gol MSP FC dicetak oleh beberapa pemain andalan mereka. Diah Tri Lestari membuka keunggulan di menit ke-1. Kemudian, Sopia menyumbang brace di menit ke-2 dan 32.

Tantri Andani Syafitri juga mencetak dua gol di menit ke-19 dan 38, diikuti oleh Novita Murni di menit ke-21 dan 23. Dua gol lainnya dicetak oleh Darika Peanpailun di menit ke-13 dan Risa Afriyani di menit ke-17.

Kepastian juara bagi MSP FC sebenarnya sudah diraih sejak pekan ketujuh, usai kemenangan krusial 6-0 atas Netic Ladies yang membuat koleksi poin mereka tak lagi terkejar oleh tim-tim pesaing, meskipun kompetisi masih menyisakan beberapa pertandingan. Keberhasilan ini menjadi momen istimewa karena merupakan gelar pertama sepanjang sejarah MSP FC sejak berdiri dan naik ke kasta tertinggi futsal putri.

MSP FC
MSP FC

2. Apresiasi dari Pelatih dan Pemain Terbaik

Pelatih MSP FC, Aries Pratama, menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan timnya menjuarai Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Menurutnya, kesuksesan ini tak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, seluruh tim pelatih, manajemen, dan semua yang terlibat di tim MSP (FC). Alhamdulillah musim ini kita berhasil menjadi juara, setelah musim lalu kita meraih runner-up. Pastinya kita patut bersyukur dan yang paling penting pemain MSP bisa berkontribusi untuk Timnas Putri ke depannya,” ujar Aries, dikutip Minggu (27/7/2025).

 

