Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI

YOGYAKARTA – Kemenpora RI lewat Tenaga Ahli Menpora Bidang Pembinaan Olahragawan Muda, Andri Paranoan, mengapresiasi keberhasilan Bintang Timur Surabaya juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Klub berkostum hijau itu dianggap bisa jadi role model bagi tim lain di futsal.

BTS sukses menjadi juara usai menang 7-4 atas Blacksteel FC Papua di laga Final Leg 2 Pro Futsal LeaguIndonesia 2024-2025 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu 27 Juli 2025 malam WIB. Itu menjadi gelar juara keempat secara beruntun buat mereka.

1. Role Model

Atas pencapaian tersebut, Andri memberikan apresiasi. Ia menyebut apa yang dilakukan BTS bisa menjadi role model bagi klub lain dalam melakukan pembinaan pemain futsal di Indonesia.

“BTS saat ini bisa dijadikan role model untuk klub yang membina atlet futsal di Indonesia, dengan empat kali menjadi juara PFL secara berturut-turut,” kata Andri, dikutip dari keterangan resmi, Senin (28/7/2025).

“Ini meyakinkan sebuah prestasi tidak didapat secara instan, kita tahu bersama BTS membangun tim ini bukan dalam hitungan bulan. BTS saat ini juga sebagai klub penyumbang atlet terbanyak di Timnas,” imbuhnya.

2. Komitmen

Selain memberikan penghargaan kepada BTS, Kemenpora RI menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan memperkuat ekosistem futsal nasional melalui sinergi dengan Federasi Futsal Indonesia (FFI). Andri berharap hal ini dapat meningkatkan kualitas futsal Indonesia secara menyeluruh.

“Kemenpora dalam hal ini Deputi Bidang Prestasi meyakini apa yang dilakukan BTS sampai dengan hari ini bisa menjadi parameter pembinaan prestasi di disiplin cabor futsal,” jelas Andri.

“Kemenpora tentu akan selalu bersinergi bukan hanya dengan disiplin cabor futsal, tapi juga dengan cabor lainnya. Apa yang sudah dilakukan oleh BTS saat ini, mungkin bisa ditiru oleh klub lainya untuk menyiapkan atlet futsal di masa depan,” sambungnya.