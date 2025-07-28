Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses

BINTANG Timur Surabaya sabet gelar juara Pro Futsal League Indonesia musim 2024-2025. Hasil manis ini membawa mereka juara 4 kali beruntun di Pro Futsal League Indonesia.

Mendapati hal tersebut, kapten Bintang Timur Surabaya, Muhammad Iqbal Iskandar, girang bukan main. Dia pun beberkan kunci sukses timnya.

1. Bintang Timur Surabaya Juara

Bintang Timur Surabaya (BTS) kembali menunjukkan dominasinya di panggung futsal Tanah Air dengan meraih gelar juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Kepastian gelar ini diperoleh setelah mengalahkan Blacksteel FC Papua di laga leg II final.

Bermain di GOR Among Rogo Hall, Yogyakarta Hari Minggu 27 Juli 2025 malam WIB, Bintang Timur Surabaya menang dengan skor 7-4. Hasil ini membawa mereka kunci gelar juara karena unggul agregat skor 9-6.

Laga leg II final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 menghadirkan pertandingan yang berlangsung dengan tempo tinggi dan penuh adu strategi. BTS yang merupakan juara bertahan mampu mengendalikan pertandingan sejak menit awal dan mendominasi dengan mencetak gol demi gol.

Babak pertama ditutup dengan keunggulan Bintang Timur Surabaya 4-1 atas Blacksteel FC. Mereka meninggalkan tekanan berat bagi tim tamu pada babak kedua. Empat gol BTS dicetak Mochammad Iqbal (1’), Sauqi Saud (3’), dan brace Washington Luiz (11’ dan 14’). Sementara itu, satu gol Blacksteel dicetak Vinicius (9’).

Meski di babak kedua Blacksteel FC berusaha keras memberikan perlawanan dan berupaya memperkecil ketertinggalan, BTS justru kembali menambah tiga gol. Gol-gol itu tercipta lewat brace Reza Gunawan (23’ dan 33’) dan Ardiansyah (27’).

Blacksteel hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat dua gol Wendy Brian (31’ dan 39’) serta gol tambahan Vinicius (38’). Sebelumnya, final leg I yang berlangsung Jumat, 25 Juli 2025 di tempat yang sama berakhir dengan skor imbang 2-2.

Dalam starting line up pertama, Blacksteel FC Papua menurunkan Rodrigo Matheus, Ardiansyah Nur, Wendy Brian, Semuel Amos, dan Vinicius Costa. Sedangkan BTS menurunkan Ahmad Habiebie, Muhammad Subhan, M.Rizki Xavier, Mochammad Iqbal Iskandar, serta Firman Andriansyah.