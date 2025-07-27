Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: MSP FC Gulung Karmila Sari 10-0

YOGYAKARTA – MSP FC berhasil menggulung Karmila Sari FC dengan skor telak 10-0 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Duel tersebut berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (27/7/2025) siang WIB.

MSP FC langsung tancap gas sejak awal pertandingan babak pertama. Tim asal Tangerang, Banten itu bermain agresif untuk meruntuhkan pertahanan Kamila Sari.

Sempat bertahan, gawang Karmila Sari akhirnya bobol pada menit ke-1. Diah Tri (1') sukses mencetak gol lewat tendangan terukur yang tak mampu dibendung, MSP FC unggul 1-0.

Satu menit berselang, MSP FC kembali merobek gawang Karmila Sari. Kali ini, pemain bernomor punggung delapan yang sukses mencetak gol kedua.

Setelah itu, tempo permainan kedua tim melambat, namun serangan MSP FC lebih efektif. Pada menit ke-13, MSP FC kembali menambah keunggulan.

Unggul tiga gol, MSP FC terus menggedor pertahanan Karmila Sari. Hasilnya manis, dua gol tambahan tercipta sebelum babak pertama selesai.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama selesai. MSP FC sukses mengunci keunggulan atas Karmila Sari di paruh pertama dengan skor 5-0.