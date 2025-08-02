Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Federasi Futsal Indonesia Buka Seleksi untuk Peserta Ke-13 dan 14 Pro Futsal League 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |10:14 WIB
Resmi! Federasi Futsal Indonesia Buka Seleksi untuk Peserta Ke-13 dan 14 Pro Futsal League 2025-2026
Pro Futsal League 2025-2026 akan diikuti 14 klub. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) resmi membuka proses seleksi untuk slot lisensi ekspansi ke-13 dan ke-14 untuk Pro Futsal League (PFL) 2025-2026. Terobosan ini diambil FFI agar ekosistem kompetisi profesional futsal di Indonesia semakin luas sekaligus membuka peluang bagi klub-klub potensial untuk bergabung ke kasta tertinggi futsal nasional.

Proses seleksi akan berlangsung secara terbuka, objektif, dan transparan. Hal itu sesuai Peraturan FFI Nomor: 015/FFI-LGL/VII-PER/2025.  Klub yang berminat wajib mengikuti linimasa resmi sebagai berikut:

1. Linimasa Seleksi Slot Ekspansi PFL 2025-2026

- 2 Agustus 2025 – Pengajuan Inquiry & Statement of Interest melalui email ke [email protected].

- 15 Agustus 2025 – Batas akhir penyerahan dokumen aplikasi.

- 15–18 Agustus 2025 – Verifikasi administratif dokumen.

- 19–24 Agustus 2025 – Presentasi dan sesi klarifikasi klub kepada Tim Seleksi.

- 25–26 Agustus 2025 – Seleksi final dan konfirmasi calon klub.

- 29 Agustus 2025 – Pengumuman resmi klub terpilih (bila ada).

- 12 September 2025 – Batas akhir pelunasan biaya dan administrasi.

2. Demi Perbaikan Kompetisi

Duel sengit di Pro Futsal League 2024-2025. (Foto: FFI)
Duel sengit di Pro Futsal League 2024-2025. (Foto: FFI)

Sekjen FFI Perbager Raj menegaskan gebrakan ini dimaksudkan demi mendorong profesionalisme klub-klub futsal Tanah Air. “Ekspansi Pro Futsal League musim 2025-2026 merupakan langkah strategis untuk membuka peluang bagi entitas yang memiliki visi, komitmen, dan kesiapan bersaing di level profesional,” kata Perbager.

“Proses seleksi ini kami jalankan secara objektif, transparan, dan terukur agar klub-klub yang bergabung benar-benar dapat memperkuat ekosistem futsal nasional. Kami mengundang seluruh klub yang memiliki aspirasi besar untuk berpartisipasi dalam era baru PFL,” lanjut Perbager.

 

Halaman:
1 2
      
