Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Sikat Muara Enim United 4-3

YOGYAKARTA – Fafage Femeni berhasil menumpas Muara Enim United 4-3 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga tersebut berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (27/7/2025).

Fafage Femeni tampil menggebrak di awal pertandingan babak pertama. Namun, Muara Enim United mampu mencuri keunggulan lewat tendangan jarak dekat Rosa (3').

Setelah itu, jual beli serangan antara kedua tim terjadi. Muara Enim United yang sedang unggul bermain lebih hati-hati, sementara Fafage Femeni tampil agresif.

Pada menit akhir babak pertama, Fafage Femeni mendapatkan penalti. Divani (17') yang maju sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugas dengan baik, kedudukan sementara menjadi 1-1.

Tak lama setelah itu, Fafage Femeni mampu membalikkan keadaan lewat tendangan salah satu pemainnya. Bahkan satu menit sebelum babak pertama usai, Fafage Femeni mampu mencetak gol lagi.

Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Fafage Femeni atas Muara Enim United 3-1. Berlanjut pada babak kedua, Fafage Femeni bermain defensif.