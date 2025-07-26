Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Alive FC Menang Telak 6-1 atas Karmila Sari Futsal!

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025 akan diulas dalam artikel ini. Duel seru tersaji dalam pertemuan Alive FC vs Karmila Sari Futsal.

Main di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025) sore WIB, Alive FC tampil ciamik. mereka pun pesta gol 6-1 ke gawang Karmila Sari Futsal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil ciamik sejak menit awal. Baik Alive FC dan Karmila Sari Futsal acap kali jual beli serangan kendati belum ada yang berbuah menjadi gol.

Alive FC berhasil membuka keran golnya lebih dulu. Karmila Sari Futsal mencoba untuk meresponsnya. Tapi, mereka cukup kesulitan untuk mendobrak pertahanan solid dari Nadila Larasati dan kolega.

Sementara, Alive FC justru berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-0. Gol itu membuat mereka semakin nyaman dalam melancarkan serangannya ke pertahanan Karmila Sari Futsal.

Memasuki menit-menit akhir, Alive FC kembali menambah pundi-pundi golnya ke gawang Karmila Sari Futsal. Hasilnya, mereka menutup babak pertama dengan skor 3-0.