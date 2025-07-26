Imbang di Leg I, Blacksteel FC dan BTS Siap Habis-habisan di Leg II Final Pro Futsal League 2024-2025

YOGYAKARTA – Duel sengit tersaji dalam pertemuan Blacksteel FC melawan Bintang Timur Surabaya pada leg I final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga pun berakhir imbang 2-2.

Hasil ini membuat persaingan di leg II dipastikan lebih sengit. Blacksteel FC pun memastikan bakal tampil habis-habisan.

1. Blacksteel FC Ditahan Imbang Bintang Timur Surabaya di Leg I

Laga leg I final yang mempertemukan juara bertahan, Bintang Timur Surabaya, melawan Blacksteel FC Papua berlangsung seru nan dramatis. Laga yang digelar di Among Rogo Sports Hall, Jumat 25 Juli 2025 malam WIB itu pun berakhir dengan skor imbang 2-2.

Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Kedua tim tampil agresif sejak menit awal dan saling jual beli serangan. Meski beberapa peluang tercipta, skor sempat melekat 0-0 hingga pertengahan babak pertama.

Bintang Timur Surabaya membuka keunggulan terlebih dahulu menjelang akhir babak pertama. Gol tercipta pada menit ke-13 melalui gol Rio Pangestu memanfaatkan bola liar.

Namun, Blacksteel FC merespons cepat dengan gol dari Ardiansyah Nur pada menit ke-19. Gol yang tercipta beberapa saat sebelum turun minum itu mengubah skor menjadi 1-1.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin ketat dengan kedua tim berupaya mencetak gol kemenangan. Keunggulan Bintang Timur Surabaya kembali tercipta lewat gol Rizki Xavier pada tujuh menit terakhir, tepatnya di menit ke-34 menyebabkan euforia di dalam arena.

Namun, Blacksteel tetap gigih dan berhasil menyamakan kedudukan di masa akhir melalui Vinicius Costa pada menit ke-38, sehingga laga leg I final Pro Futsal League 2024-2025 berakhir dengan hasil imbang 2-2.

2. Siap Habis-habisan di Leg II

Dengan hasil ini, kedua tim belum meraih keunggulan agregat. Laga leg II yang akan digelar di tempat yang sama pada Minggu 27 Juli 2025 diprediksi akan menjadi pertarungan yang semakin seru untuk menentukan siapa juara musim ini.

Asisten Pelatih Blacksteel FC Papua, Afdhal, mengakui bahwa kedua tim sama-sama tampil bagus di leg I. Menatap leg II, ia menegaskan bahwa timnya siap tampil habis-habisan demi mengalahkan Bintang Timur Surabaya.

“Blacksteel bermain bagus, Bintang Timur pun bermain bagus. Saya pribadi fokus kepada tim untuk hari Minggu, yang jelas kita akan (tampil) habis-habisan. Kita akan siapkan taktik untuk menghadapi BTS,” ujar Afdhan, dikutip Sabtu (26/7/2025).