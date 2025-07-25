Hasil Leg I Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya vs Black Steel FC Imbang 2-2!

HASIL leg I final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Duel sengit tersaji dalam pertemuan Bintang Timur Surabaya vs Black Steel FC.

Laga itu dimainkan di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Jumat (25/7/2025) malam WIB. Pertandingan berakhir tanpa pemenang karena skor berakhir imbang 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain agresif sejak menit awal. Baik Bintang Timur Surabaya dan Black Steel FC kerap jual beli serangan, namun belum ada yang membuahkan gol.

Pertandingan berjalan sengit, dengan kedua tim bermain sangat agresif. Tepat 10 menit laga berjalan, Bintang Timur Surabaya nyaris mencetak gol setelah tendangan Iqbal membentur mistar gawang Black Steel FC.

Sampai akhirnya, Bintang Timur Surabaya berhasil membuka keran golnya di tujuh menit akhir babak pertama. Gol keunggulan itu dicetak oleh Rio Pangestu yang sukses memanfaatkan bola liar.

Black Steel FC mencoba merespons. Sampai akhirnya, mereka berhasil menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama lewat sontekan Ardiansyah Nur. Hasilnya, kedua tim bermain imbang 1-1 untuk sementara.