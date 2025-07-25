Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Disikat Alive FC 1-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |15:26 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Disikat Alive FC 1-3
Alive FC menang atas Netic Ladies dengan skor 3-1 dalam lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025 (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
YOGYAKARTA – Netic Ladies kalah 1-3 dari Alive FC pada lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (25/7/2025) siang WIB.

Alive FC lebih dahulu unggul atas Netic Ladies pada menit ke-7. Kepastian tersebut setelah sepakan Fitriya Hilda tidak mampu diantisipasi tim lawan.

Alive FC vs Netic Ladies (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)

Netic Ladies tidak tinggal diam begitu saja. Pasalnya, mereka mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-14 lewat Agnes Matulapelwa.

Alive FC pun merespons gol tersebut dengan membobol gawang lawan pada menit ke-16. Kali ini gol itu dicatatkan oleh Aulia Nur.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam babak pertama. Sementara waktu, Alive FC unggul 2-1 atas lawan.

 

