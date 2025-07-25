Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bantai Fafage Banua 5-1, Unggul FC Selangkah Lagi Rebut Peringkat 3!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |18:53 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bantai Fafage Banua 5-1, Unggul FC Selangkah Lagi Rebut Peringkat 3!
Unggul FC kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 sudah diketahui. Unggul FC sukses meraih kemenangan besar atas Fafage Banua dengan skor 5-1.

Laga Unggul FC vs Fafage Banua digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Jumat (25/7/2025) sore WIB. Kemenangan pada leg I ini membuat Unggul FC selangkah lagi rebut peringkat 3.

Unggul FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil menyengat sejak menit awal. Baik Unggul FC dan Fafage Banua kerap jual beli serangan, namun belum ada yang membuahkan gol.

Permainan cepat terus dimainkan kedua tim. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan mereka masih buntu hingga 10 menit laga berjalan skor masih kacamata.

Sampai akhirnya, Unggul FC berhasil membuka keran golnya. Ahmad Vicky sukses menjebol gawang yang dijaga Muhammad Albagir. Fafage Banua mencoba untuk merespons gol tersebut.

Fafage Banua nyaris menyamakan kedudukan mendapatkan peluang emas lewat Diego Rodrigo di menit-menit akhir. Pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta. Unggul FC untuk sementara unggul 1-0 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/50/1636957/fabio-wardley-juara-dunia-wbo-usai-menang-tko-atas-joseph-parker-selanjutnya-lawan-usyk-wlx.webp
Fabio Wardley Juara Dunia WBO usai Menang TKO atas Joseph Parker, Selanjutnya Lawan Usyk!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fafage_banua_mengalahkan_nanzaby_family_football_c.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Bungkam Nanzaby FC 7–3, Mantap di Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement