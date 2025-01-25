Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kunci Kemenangan 7-0 Bintang Timur Surabaya atas Tiga Radja United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |22:22 WIB
Kunci Kemenangan 7-0 Bintang Timur Surabaya atas Tiga Radja United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
Bintang Timur Surabaya vs Tiga Radja United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: FFI)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Bintang Timur Surabaya, Diego Rios Gayoso, membeberkan kunci kemenangan timnya hingga sukses menghajar Tiga Radja United 7-0 di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (25/1/2025). Menurut Diego, Bintang Timur Surabaya bisa menang besar karena para pemain bermain luar biasa, baik bertahan maupun menyerang.

Ya, Bintang Timur Surabaya tampil luar biasa hingga menang tujuh gol tanpa balas di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya. Diego Rios Gayoso, pun mengungkapkan apresiasinya atas performa gemilang Bintang Timur Surabay usai meraih kemenangan.

1. Kunci Kemenangan Bintang Timur Surabaya

Menurut Diego, hasil positif ini menunjukkan perkembangan signifikan tim, baik dalam aspek serangan maupun pertahanan. Dalam tiga pertandingan terakhir, tim asuhannya sukses mencatatkan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

“Selamat untuk tim atas kemenangan ini. Satu lagi pertandingan, tiga poin, dan tiga kemenangan beruntun dalam tiga laga terakhir, tanpa kebobolan sama sekali,” ujar Diego saat konferensi pers usai laga, Sabtu (25/1/2025).

Bintang Timur Surabaya vs Tiga Radja United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Bintang Timur Surabaya vs Tiga Radja United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Diego menekankan bahwa hasil ini sangat penting, tidak hanya untuk pertandingan kali ini, tetapi juga untuk perkembangan jangka panjang tim.

“Tim bermain serius, baik dalam bertahan maupun menyerang, menciptakan banyak peluang gol. Transisi permainan dan perebutan bola juga sangat baik. Saya suka performa tim ini dan progres yang mereka tunjukkan dalam beberapa minggu terakhir,” jelas Diego.

 

Halaman:
1 2
      
