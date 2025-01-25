Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 4-3, Kuda Laut Nusantara Hentikan Rekor Tak Terkalahkan Unggul FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |20:39 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Menang 4-3, Kuda Laut Nusantara Hentikan Rekor Tak Terkalahkan Unggul FC
Kuda Laut Nusantara vs Unggul FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

SURABAYA Kuda Laut Nusantara berhasil menang 3-2 atas Unggul FC di pekan keempat Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (25/1/2025) malam WIB. Kemenangan itu begitu dramatis, sebab Kuda Laut Nusantara berhasil mencetak gol ketiganya di penghujung laga.

Dengan hasil itu, Kuda Laut Nusantara berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Unggul FC.

Jalannya Pertandingan

Kuda Laut Nusantara bisa membuka skor atas Unggul FC Malang pada menit ke-16. Kepastian itu setelah Afif Rizky mampu mencetak gol.

Unggul FC Malang tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal. Sebab, mereka berhasil mencetak gol penyama pada menit ke-20 lewat Wellington.

Kuda Laut Nusantara vs Unggul FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Kuda Laut Nusantara vs Unggul FC. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Laga bertambah ketat setelah skor kembali imbang 1-1. Kuda Laut Nusantara dan Unggul FC Malang berusaha keras menambah pundi-pundi golnya.

Kuda Laut Nusantara bisa kembali unggul atas tim lawan. Hal tersebut setelah Agung Pandega mencetak gol pada menit ke-27.

 

Halaman:
1 2
      
