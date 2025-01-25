Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Halus FC Pukul Rafhely Futsal 5-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |18:10 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Halus FC Pukul Rafhely Futsal 5-2
Halus FC vs Rafhely Futsal di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

SURABAYA – Kemenangan manis diraih Halus FC atas Rafhely Futsal di pekan keempat Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (25/1/2025) sore WIB. Bermain di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Halus FC tepatnya menang dengan skor 5-2 atas Rafhely Futsal.

Jalannya Pertandingan

Rafhely Futsal mampu unggul lebih dahulu atas Halus FC pada pertengahan babak pertama. Kepastian itu setelah M Sanjaya mencetak gol pada menit ke-8.

Halus FC tidak diam begitu saja. Sebab, mereka berhasil mencetak dua gol pada menit ke-11 lewat Abdulrohman dan Fauzan.

Jalannya laga bertambah seru. Pasalnya, Rafhely Futsal mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-21 lewat Harry Yunandar.

Halus FC vs Rafhely Futsal. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Halus FC vs Rafhely Futsal. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Ambisi ingin meraih hasil maksimal membuat Halus FC tampil cukup agresif. Mereka berhasil mencetak gol ketiga yang diciptakan Abdulrohman pada menit ke-31.

 

