Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 7-0 ke Gawang Tiga Radja United

Bintang Timur Surabaya vs Tiga Radja United di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

SURABAYA – Bintang Timur Surabaya baru saja pesta gol ke gawang Tiga Radja United di pekan keempat Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Sabtu (25/1/2025) sore WIB. Bermain di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, tim yang juga disebut BTS itu menang dengan skor 7-0.

Jalannya Pertandingan

Bintang Timur Surabaya langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asuhan Diego Rios itu bermain agresif dengan mengurung pertahanan Tiga Radja United.

Baca Juga:

Sempat bertahan, Bintang Timur Surabaya akhirnya sukses mencetak gol lewat M. Subhan (7’). Serangan beruntun kemudian menghujani pertahanan Tiga Radja United setelah gol tersebut.

Alhasil, tiga gol tambahan tercipta untuk tim asal Surabaya tersebut. Adalah Norberto Gilvan (13’), Ardiansyah (15’), dan M. Subhan (16’) yang sukses mencatatkan tiga gol tambahan untuk Bintang Timur Surabaya.

Bintang Timur Surabaya vs Tiga Radja United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Sedangkan, Tiga Radja United kesulitan untuk menemukan permainan terbaiknya. Pada akhirnya, Bintang Timur Surabaya sukses mengamankan keunggulan di babak pertama dengan skor 4-0.