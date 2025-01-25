Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sengit, Pangsuma FC vs Cosmo JNE Jakarta Berakhir 4-4!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |14:23 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sengit, Pangsuma FC vs Cosmo JNE Jakarta Berakhir 4-4!
Laga Pangsuma FC vs Cosmo JNE. (Foto: FFI)
HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Duel Pangsuma FC vs Cosmo JNE berakhir tanpa pemenang.

Laga itu digelar di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/1/2025) siang WIB. Duel yang berjalan sengit membuat laga berakhir imbang 4-4.

Pangsuma FC vs Cosmo JNE foto Pangsuma

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pangsuma FC memulai pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Cosmo JNE Jakarta. Tim asal Kalimantan Barat itu tak memberikan kesempatan untuk Cosmo JNE Jakarta mengembangkan permainannya.

Tujuh menit pertandingan berjalan, Pangsuma FC berhasil mencetak dua gol. Adalah Johnatas Felipe (6’) dan Daniel Alves (7’) yang sukses membuat Pangsuma FC unggul atas Cosmo JNE Jakarta.

Merespons dua gol itu, Cosmo JNE Jakarta bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Tim besutan Motonori Baba itu akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan lewat aksi menawani dari Seiya Shimizu (9’).

Setelah itu, Pangsuma FC kembali mengontrol permainan untuk mencari gol ketiga. Serangan beruntun dari Pangsuma FC akhirnya berbuah manis. Johnatas Felipe (11’) berhasil mencetak gol ketiga untuk timnya.

Pada menit-menit akhir, jual beli serangan tersaji antara kedua tim. Namun tidak ada gol tambahan tercipta hingga kedua tim turun minum.

 

