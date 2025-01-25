Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sadakata United Pesta Gol 6-3 ke Gawang Black Steel FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |12:05 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sadakata United Pesta Gol 6-3 ke Gawang Black Steel FC
Sadakata United kala berlaga. (Foto: FFI)
A
A
A

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sadakata United sukses pesta gol 6-3 ke gawang Black Steel FC.

Duel ini  dihelat di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/1/2025) pagi WIB. Dengan begitu, Sadakata berhasil merebut poin penuh.

Sadakata United vs Blacksteel FC 2025 foto blacksteel.jpg

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sadakata United tampil lepas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asal Aceh tersebut sukses mengurung pertahanan Black Steel FC.

Pada menit ke-13, Sadakata United akhirnya mencuri keunggulan lewat Dhandi Muhammad. Namun, tak lama berselang, Black Steel FC membalas lewat tendangan Piter Everardus (14'). Kedudukan sama kuat kemudian bertahan hingga kedua tim turun minum.

 

