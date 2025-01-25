Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sadakata United Pesta Gol 6-3 ke Gawang Black Steel FC

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Sadakata United sukses pesta gol 6-3 ke gawang Black Steel FC.

Duel ini dihelat di GOR Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (25/1/2025) pagi WIB. Dengan begitu, Sadakata berhasil merebut poin penuh.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sadakata United tampil lepas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asal Aceh tersebut sukses mengurung pertahanan Black Steel FC.

Pada menit ke-13, Sadakata United akhirnya mencuri keunggulan lewat Dhandi Muhammad. Namun, tak lama berselang, Black Steel FC membalas lewat tendangan Piter Everardus (14'). Kedudukan sama kuat kemudian bertahan hingga kedua tim turun minum.