HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Futsal Indonesia di 4Nations World Series 2025, Live di MNCTV

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |18:05 WIB
Jadwal Timnas Futsal Indonesia di 4Nations World Series 2025, Live di MNCTV
Timnas Futsal Indonesia bakal hadapi 4Nations World Series 2025. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia di ajang 4Nations World Series 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang diikuti tim-tim papan atas seperti Argentina, Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia selaku tuan rumah itu pun bisa disaksikan secara live di MNCTV.

MNCTV menayangkan secara langsung turnamen 4 Nations World Series 2025 diselenggarakan di Jakarta International Veledrome, Jakarta, pada 30 Januari - 2 Februari 2025. Turnamen 4 Nations World Series 2025 juga dapat disaksikan Soccer Channel, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Turnamen Four Nations World Series 2025 tentunya akan menjadi yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar futsal di Tanah Air.

Tim Indonesia yang baru saja menjadi juara ASEAN Futsal Championship 2024 menduduki urutan 35 dunia dan urutan 5 di Asia, siap menghadapi tim negara kuat lainnya. Kehadiran tim Argentina yang merupakan peringkat 3 dunia dan menjuarai Piala Dunia Futsal 2016.

Timnas Futsal Indonesia bakal hadapi 4Nations World Series 2025 (Aziz Indra/Okezone)
Timnas Futsal Indonesia bakal hadapi 4Nations World Series 2025 (Aziz Indra/Okezone)

Kemudian, tim Jepang yang berada di urutan 13 dunia dan menjuarai empat kali Piala Asia. Kemudian tim Arab Saudi yang berada di urutan 55 dunia dan urutan 13 di Asia.

 







Telusuri berita bola lainnya
