Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Jaga Momentum Usai Bantai Pangsuma FC 8-3

Unggul FC menang 8-3 atas Pangsuma FC dalam laga kelima Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)

BANJARBARU - Unggul FC meraih kemenangan telak 8-3 atas Pangsuma FC pada lanjutan Pro Futsal League 2024-2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu 18 Januari 2025. Tim asal Malang itu mencatat lima kemenangan beruntun!

1. Masih Panjang

Unggul FC vs Pangsuma FC di Pro Futsal League 2024-2025 (Foto: FFI)

Pelatih Unggul FC, Joao Nuno Alves de Almeida, senang dengan raihan lima kemenangan beruntun itu. Namun, ia mengingatkan musim Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 masih panjang.

"Kami berhasil meraih lima kemenangan berturut-turut. Namun, masih ada musim panjang yang harus kami hadapi, jadi kami harus terus menjaga momentum dan bekerja keras untuk berkembang," ujar Almeida dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (19/1/2025).

Menurut pria asal Portugal itu, kunci kemenangan timnya terletak pada kekuatan dalam duel individu, kualitas pertahanan, dan saling mendukung antar pemain. Sebab, Pangsuma adalah lawan yang kuat.

"Pangsuma FC adalah tim yang sangat kuat, memiliki banyak kekuatan dan kualitas, baik secara individu maupun kolektif,” kata Almeida.

“Mereka memiliki intensitas permainan yang tinggi. Kuncinya adalah menjadi kuat dalam duel individu, bertahan dengan kapasitas dan kualitas, saling mendukung, dan memanfaatkan kesalahan mereka," imbuhnya.

2. Gol

Pada laga ini, gol pembuka tercipta melalui tendangan Armia Zainul Almaraghi pada menit ke-7 yang tidak mampu diantisipasi kiper. Tak lama kemudian, Andres Dwi Persada Putra menggandakan keunggulan Unggul FC dengan gol di menit ke-9.

Pangsuma FC berusaha bangkit dengan gol dari Johnatas Pereira Goncalves Dos Santos (Felipe) pada menit ke-19. Namun, Unggul FC tetap dominan. Armia Zainul kembali menunjukkan kelasnya dengan gol kedua di menit ke-27, sementara Daniel Alves Dos Santos Junior mencetak gol penalti untuk Pangsuma pada menit ke-23.

Unggul FC terus menambah keunggulan melalui gol Achmad Vicky Irawan di menit ke-33 dan Guntur Sulistyo Ariwibowo di menit ke-34. Meski Filippo Inzaghi berhasil mencetak gol untuk Pangsuma pada menit ke-35, Andres dan Ariwibowo menutup kemenangan Unggul FC dengan gol tambahan di menit ke-37 dan 38.

3. Saling Dukung

Pemain Unggul FC, Angga Ariansyah, membagikan pandangannya tentang kunci kemenangan tim dalam pertandingan ini. Menurutnya, kepercayaan diri yang diperoleh dari empat kemenangan sebelumnya menjadi faktor penting yang mendongkrak semangat tim.