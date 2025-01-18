Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Libas Pangsuma FC 8-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |13:30 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Libas Pangsuma FC 8-3
Unggul FC Malang menang telak 8-3 atas Pangsuma FC (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
BANJARBARU – Unggul FC Malang berhasil melibat Pangsuma FC Kalbar dengan skor telak 8-3 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Duel panas itu tersaji di GOR Babussalam, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/1/2025) siang WIB.

Unggul FC langsung menguasai permainan sejak menit awal. Tim asal Malang itu nyaris membuka keran golnya lewat tendangan keras Andres Teran yang masih bisa ditepis kiper Pangsuma FC.

Unggul FC Malang vs Rafhely Futsal (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)

Tekanan demi tekanan terus dilancarkan anak-anak Unggul FC guna menjebol pertahanan Pangsuma FC. Sampai akhirnya, mereka sukses membuka keran gol lewat tendangan keras yang dilesakkan Armia Zainul.

Tak lama berselang, Unggul FC sukses menggandakan keunggulan lewat gol Andres Dwi yang berawal dari aksi individu ciamik Andres Teran. Sementara Pangsuma FC acap kali mendapat peluang emas, namun masih belum berbuah gol.

Tim asal Kalimantan Barat itu baru bisa memecah kebuntuan di menit-menit akhir babak pertama lewat gol Felipe. Untuk sementara, Pangsuma FC tertinggal 1-2 dari Unggul FC di babak pertama.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Pangsuma FC terlihat lebih agresif karena sedang mengejar ketertinggalannya dari Unggul FC.

 

